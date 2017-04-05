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Главная Новости Городская среда

Калининградские фермеры не хотят уходить от Дома Советов

12:55
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Фото "Страны Калининград"
Калининградские фермеры, продающие свою продукцию на ярмарке у Дома Советов, не хотят переезжать на новое место, куда их "переселят" из-за необходимости оборудовать фан-зону. Об этом пишет "Страна Калининград".

Торгующим около Дома Советов ни один вариант из предложенных альтернатив подходящим не показался. Многие из них уверены, что перенос ярмарки на окраины сильно сократит выручку.

На улицу Дзержинского, в Южный парк и другие отдалённые от центра места покупатели просто не поедут, — уверена Ольга Геня, глава небольшого крестьянского хозяйства в Полесском районе. — Что касается конкретно Сельмы, знакомая как-то позвонила мне и похвасталась, что наторговала там за субботу аж на три тысячи рублей. Это для неё был успех. А я за этот же день у Дома Советов наторговала на 17 тысяч. Всё потому, что на Сельме — слабая проходимость. Я сделала небольшой опрос среди покупателей (они у меня более-менее постоянные) — будут ли они ездить на Сельму, если ярмарку туда перенесут. Из десяти человек только двое ответили "да".

Коллегу Ольги Гени, фермера Анатолия Волохова (он выращивает овощи недалеко от Гусева), тоже не радует перспектива переезда, однако на ситуацию он смотрит с несколько большим оптимизмом.

Пенсионеры, которые живут недалеко от Дома Советов, вряд ли специально поедут на Сельму или в Южный парк, но там, где выделят землю под ярмарку, у нас, я надеюсь, появятся другие покупатели, — рассуждает он. — Ну и постоянные мои клиенты тоже, думаю, подтянутся. Те, кто на машинах, могут в любую часть города легко добраться. Главное — чтобы парковка там была хорошая".

Ликвидация ярмарки у Дома Советов расстраивает не только продавцов, но и покупателей.

Я каждые выходные сюда хожу, — говорит пенсионер Анатолий Иванович. — Здесь всё дешевле, чем на Центральном рынке. И всё свежее. Даже не знаю, где теперь буду продукты покупать. Везде дорого, эта ярмарка нас только и спасала".

По словам Ольги Гени, низкие цены удавалось держать благодаря большому обороту, добиваться которого помогало хорошее месторасположение.

Мы платим 400 рублей за место, на котором можно разместить автомобиль и торговать с него, — рассказывает она. — Кроме того, там удобная парковка. Человек может оставить машину, купить три-четыре мешка картошки, погрузить их в автомобиль и уехать. На Центральном рынке, где я отработала много лет, другая ситуация — туда люди приходят за двумя-тремя килограммами картошки. Оборот совсем другой. Перекупщикам удобно, они могут торговать целую неделю. А я — только на выходных. Мне ведь ещё нужно успеть умудриться вырастить урожай".

Многие фермеры (особенно с востока области) не уверены, что будут привозить в Калининград свою продукцию, если ярмарку перенесут в другие, далёкие от центра места.

У Дома Советов я за выходные продавал по три свиные туши, а на окраине города я в лучшем случае продам одну. Мне будет просто невыгодно ехать сюда, — считает фермер из Краснознаменского района Николай Мякчило. — И я такой не один. На ярмарку в Калининград только из нашего района регулярно ездят несколько человек. Больше, наверное, не будут". 

Больше мнений читайте в статье "Страны Калининград".
 
Напомним, жители Калининградской области могут принять участие в голосовании по выбору нового места для проведения сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Среди вариантов ответов перечислены район парка Южный, микрорайон Сельма, конец улицы Дзержинского и район улицы Интернациональной. Результаты голосования будут учитываться при определении нового месторасположения ярмарки.

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
13:04
Калининградские Фермеры! Громко сказано!
Скорее зачуханное, периферийное, маргинальное отребье!
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naumoavika
naumoavika #
14:26
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://5.gp/medicom
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