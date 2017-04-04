В Калининграде на Верхнем озере провалилась плитка (фото)
Фото Александра Подгорчука
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В Калининграде на Верхнем озере провалилась плитка. О повреждении во вторник, 4 апреля, сообщили очевидцы.
Земля с покрытием сползла в нескольких местах. Самая большая дыра (диаметром около метра) прикрыта деревянной палетой.
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