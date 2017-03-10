В Калининграде на Ленинском проспекте в районе раскопок провалился тротуар

В Калининграде на Ленинском проспекте в районе ТЦ "Плаза" провалилась часть тротуара. Об этом в пятницу, 10 марта, пишет "Комсомольская правда в Калининграде".



По словам журналистов, брусчатка сползла под забор, который ограждает раскопки на месте Королевского замка. Специалисты, которые курируют работы, о проблеме знают.



Причина в том, что раскоп уже довольно большой глубины подходит к тротуару практически вплотную, — объяснил заместитель директора по развитию деятельности музея и филиалам Калининградского областного историко-художественного музея Анатолий Валуев. — В своё время забор нельзя было поставить несколько дальше по причине того, что рядом проходит трасса многожильного электрокабеля, обеспечивающего, как говорят, помимо прочего, и правительственную связь. Теперь же, видимо, всё же придётся отодвинуть ограждение за эту самую трассу, пожертвовав шириной пешеходной зоны. Наверняка не все граждане будут в восторге, но другого выхода из сложившейся ситуации нет".



По словам журналистов, со стороны Московского проспекта забор уже "буквально висит в воздухе". Поэтому в ближайшее время под ним создадут бетонные опоры.