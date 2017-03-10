В Калининграде на Ленинском проспекте в районе раскопок провалился тротуар

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В Чкаловске на улице нашли толстую норку (фото)
12:40
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Причина в том, что раскоп уже довольно большой глубины подходит к тротуару практически вплотную, — объяснил заместитель директора по развитию деятельности музея и филиалам Калининградского областного историко-художественного музея Анатолий Валуев. — В своё время забор нельзя было поставить несколько дальше по причине того, что рядом проходит трасса многожильного электрокабеля, обеспечивающего, как говорят, помимо прочего, и правительственную связь. Теперь же, видимо, всё же придётся отодвинуть ограждение за эту самую трассу, пожертвовав шириной пешеходной зоны. Наверняка не все граждане будут в восторге, но другого выхода из сложившейся ситуации нет".
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