В Калининграде отремонтируют 27 дворов (адреса)
В Калининграде в 2017 году приведут в порядок 27 дворов у 58 многоквартирных домов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.
Как отметили в отделе благоустройства, в первую очередь в перечень вошли дворы, в отношении которых у муниципалитета есть публичные обязательства — территории у домов, жильцы которых подавали заявку на включение в городскую программу "Мой двор" в установленные сроки — до июня прошлого года. С 2017 года вместо программы "Мой двор" в Калининграде реализуется муниципальная программа по формированию комфортной городской среды.
Список дворов
Теперь, если несколько домов с разными земельными участками образуют единую дворовую территорию, то благоустройство возможно проводить на всей территории целиком, включая городские земли. В связи с этим в программу на 2017 год были включены многоквартирные дома, прилегающие к тем МКД, которые ранее заявлялись в программу "Мой двор" и образуют с ними единую дворовую территорию.
Замечания и предложения по проектам благоустройства дворовых территорий до 29 апреля 2017 года будут принимать в отделе благоустройства: пл. Победы, 1, каб. 462, а также по электронной почте:
• Ленинградский район gavrilov_av@klgd.ru
• Московский район bunene@klgd.ru
• Центральный район filonov@klgd.ru
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