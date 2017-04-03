Гришковец и Пятикоп предложили назвать улицу в Калининграде именем Гурченко или Ступки

Евгений Гришковец и Александр Пятикоп выступили с предложением назвать одну из калининградских улиц именем деятеля искусств. Об этом депутат Госдумы написал на своей странице в Facebook.



У инициаторов уже есть два кандидата — украинский артист театра и кино Богдан Ступка и уроженка Украинской ССР Людмила Гурченко.



Вышли на общую идею, что в связи с мощнейшим политическим кризисом на Украине необходимо поддержать не столько материально, сколько духовно братский украинский народ. Родилась идея назвать новую улицу в Калининграде или переименовать существующую именем деятеля искусств, который дорог как украинскому, так и русскому народу", — отметил Пятикоп.



По словам депутата, Ступка "с уважением и любовью относился к братскому русскому народу, дал мощный импульс для развития европейской культуры, а к концу жизни стал символом украинской нации", исполнив около 100 ролей на киноэкране и более 50 на театральной сцене. Кроме того, некоторое время Ступка был министром культуры и искусств, но "был вынужден покинуть пост в знак протеста раскольническим настроениям президента" (Ющенко — Прим. ред.).



Что касается Людмилы Гурченко, то её русскому зрителю отдельно представлять не нужно. К тому же один из культовых фильмов с её участием в главной роли — "Двадцать дней без войны" — снимался в Калининграде.



Считаю правильным посоветоваться с жителями Калининграда, может быть, они предложат другие интересные варианты названия улиц города в честь украинских деятелей культуры прошлого столетия, внёсших большой вклад в дружбу народов. Обращусь к главе города и топонимическому совету Калининграда с соответствующим предложением", — заключил Пятикоп.