Гришковец и Пятикоп предложили назвать улицу в Калининграде именем Гурченко или Ступки

Евгений Гришковец и Александр Пятикоп выступили с предложением назвать одну из калининградских улиц именем деятеля искусств. Об этом депутат Госдумы написал на своей странице в Facebook.
У инициаторов уже есть два кандидата — украинский артист театра и кино Богдан Ступка и уроженка Украинской ССР Людмила Гурченко.
Вышли на общую идею, что в связи с мощнейшим политическим кризисом на Украине необходимо поддержать не столько материально, сколько духовно братский украинский народ. Родилась идея назвать новую улицу в Калининграде или переименовать существующую именем деятеля искусств, который дорог как украинскому, так и русскому народу", — отметил Пятикоп.
По словам депутата, Ступка "с уважением и любовью относился к братскому русскому народу, дал мощный импульс для развития европейской культуры, а к концу жизни стал символом украинской нации", исполнив около 100 ролей на киноэкране и более 50 на театральной сцене. Кроме того, некоторое время Ступка был министром культуры и искусств, но "был вынужден покинуть пост в знак протеста раскольническим настроениям президента" (Ющенко — Прим. ред.).
Что касается Людмилы Гурченко, то её русскому зрителю отдельно представлять не нужно. К тому же один из культовых фильмов с её участием в главной роли — "Двадцать дней без войны" — снимался в Калининграде.
Считаю правильным посоветоваться с жителями Калининграда, может быть, они предложат другие интересные варианты названия улиц города в честь украинских деятелей культуры прошлого столетия, внёсших большой вклад в дружбу народов. Обращусь к главе города и топонимическому совету Калининграда с соответствующим предложением", — заключил Пятикоп.
Клопс.Ru он рассказал, что уже в понедельник, 3 апреля, подпишет соответствующее письмо властям Калининграда. Напомним, в Калининграде хотят назвать новые улицы именами космонавтов
— уроженцев областного центра Александра Викторенко и Юрия Романенко. Вопрос подробнее рассмотрят на заседании комиссии, а потом предложение обсудят с самими космонавтами или их родственниками.
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