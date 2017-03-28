В Калининграде хотят назвать улицы именами космонавтов Викторенко и Романенко

В Калининграде хотят назвать новые улицы именами космонавтов — уроженцев областного центра Александра Викторенко и Юрия Романенко. Об этом стало известно во время заседания топонимической комиссии в понедельник, 27 марта.



Председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин отметил, что Калининград является единственным в мире городом, откуда вышли четыре выдающихся космонавта. При этом две улицы уже носят их имена — Пацаева и Леонова. Члены топонимической комиссии предложили назвать именами Александра Викторенко и Юрия Романенко улицы в микрорайоне Чкаловский.



Вопрос подробнее рассмотрят на следующем заседании комиссии — после того, как это предложение обсудят с самими космонавтами или их родственниками.

Александр Викторенко совершил четыре космических полёта на орбитальную станцию "Мир", в том числе три длительных, общей продолжительностью 489 суток 1 час 35 минут 17 секунд. За шесть выходов в открытый космос пробыл за бортом станции 19 часов 39 минут. Почётный житель Калининграда.

Юрий Романенко вписан в книгу рекордов Гиннесса за 1998 год как самый опытный космический путешественник, так как за три полёта он провёл в космосе 430 суток, 18 часов и 20 минут.