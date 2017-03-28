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В Калининграде хотят назвать улицы именами космонавтов Викторенко и Романенко

Автор: Владимир Аксёнов
27 марта 201717:40
  419 0
  • Монумент "Покорителям ближней Вселенной" в Калининграде
Монумент "Покорителям ближней Вселенной" в Калининграде
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде хотят назвать новые улицы именами космонавтов — уроженцев областного центра Александра Викторенко и Юрия Романенко. Об этом стало известно во время заседания топонимической комиссии в понедельник, 27 марта.

Председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин отметил, что Калининград является единственным в мире городом, откуда вышли четыре выдающихся космонавта. При этом две улицы уже носят их имена — Пацаева и Леонова. Члены топонимической комиссии предложили назвать именами Александра Викторенко и Юрия Романенко улицы в микрорайоне Чкаловский.

Вопрос подробнее рассмотрят на следующем заседании комиссии — после того, как это предложение обсудят с самими космонавтами или их родственниками.
 
Александр Викторенко совершил четыре космических полёта на орбитальную станцию "Мир", в том числе три длительных, общей продолжительностью 489 суток 1 час 35 минут 17 секунд. За шесть выходов в открытый космос пробыл за бортом станции 19 часов 39 минут. Почётный житель Калининграда.
 
Юрий Романенко вписан в книгу рекордов Гиннесса за 1998 год как самый опытный космический путешественник, так как за три полёта он провёл в космосе 430 суток, 18 часов и 20 минут. 
 
Напомним, ранее в понедельник топонимическая комиссия выбрала названия трём новым улицам в Московском районе. Семейной решили назвать самую длинную улицу, которая тянется от ул. Ладушкина до Большой Окружной. Сказочная и Добрая, в свою очередь, соединяют улицы Суворова и Камскую. 
 
 
 

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