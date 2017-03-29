В Калининграде установят пять контейнеров для опасных отходов
В Калининграде установят пять контейнеров для опасных отходов. Об этом пишет "АиФ-Калининград".
Два контейнера появятся на Октябрьском острове, столько же — на Сельме, один установят на ул. Артиллерийской. Договоры с переработчиками отходов заключили три управляющие компании.
"Контейнеры, которые установят в областном центре, будут антивандальные, высотой полтора метра и сконструированы так, что достать из них что-то практически невозможно. Они будут иметь три отсека: для маленьких, спиралевидных, длинных лампочек и отдельный отсек для батареек. Сделано всё так, что лампочки не бьются. Контейнеры коричневого цвета — такой принят для сбора опасных отходов по закону", — рассказал Святослав Лавриненко, председатель Союза переработчиков отходов области.
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