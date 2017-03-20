Только каждый десятый калининградец имеет возможность сортировать мусор — "Гринпис"



Проанализированы открытые данные 160 крупных городов нашей страны с населением от 100 тысяч человек, чтобы выяснить, сколько людей уже имеют доступ к раздельному сбору отходов и где удобнее всего жить экологически ответственным россиянам. В расчёт брались только стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторичного сырья, доступные для жителей круглосуточно.



Оказалось, что в России доступ к инфраструктуре раздельного сбора имеют только 9,2% горожан. Лучше всего ситуация обстоит в Волжском, Мурманске, Мытищах, Оренбурге и Саранске: там более половины горожан могут сортировать отходы.



В Калининграде только 10% населения могут сдать вторсырьё в контейнеры рядом с домом. Похожая ситуация сложилась в Домодедове, Иванове, Нижнем Новгороде, Первоуральске, Рыбинске, Саратове и Ярославле. Эти города расположились в рейтинге с 31-й по 38-ю строчку. Москва заняла 40-е место: в столице у 8% жителей контейнеры для раздельного сбора находятся в пешей доступности. На последних — 88-й и 89-й — строчках соответственно оказались Ульяновск и Чита, где доступ к раздельному сбору имеют 0,1% населения.



В этом исследовании мы делали акцент именно на контейнерах для сбора вторсырья с круглосуточным доступом, потому что только при условии их наличия во дворах можно говорить об удобной для жителей инфраструктуре раздельного сбора, — рассказал координатор проекта токсической программы "Гринпис" России Александр Иванников. — В нашей работе мы использовали информацию только из открытых источников, доступных каждому жителю России. Это значит, что любой человек может, как и мы, узнать, сколько контейнеров для раздельного сбора стоит в его городе. Результаты показали, что раздельный сбор в российских городах продолжает развиваться и существуют очень успешные и вдохновляющие примеры, на которые можно и нужно равняться".