Кропоткин рассказал калининградцам, как перенести мусорные контейнеры в другое место
Председатель городского совета Андрей Кропоткин разместил у себя на странице в соцсети Facebook
памятку для калининградцев, желающих перенести контейнерную площадку для мусора.
Место размещения контейнерных площадок определяется при проектировании объектов капитального строительства. Если возникло желание перенести, необходимо провести собрание собственников жилья, за перенос должны проголосовать не менее двух третей", — советует Кропоткин.
Затем управляющей компании нужно идти в администрацию, чтобы внести изменения в генеральную схему очистки территории Калининграда. Сейчас по городу насчитывается около 1 300 точек размещения мусорных контейнеров.
Но нужно будет и учесть все требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Одно из главных — расстояние", — отмечает Кропоткин.
Так, расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 и не более 100 метров. Калининградцам, которые не могут решить своих проблем, Кропоткин предлагает писать ему лично в соцсетях.
Напомним, зимой жители Калининграда устроили свалку в центре города,
на улице Звёздной. По словам жильцов, на месте свалки располагался мусорный контейнер, который был убран без объяснения причин. Жителям близлежащих домов предложено выносить отходы в соседние дворы, но не всех это устраивает.
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