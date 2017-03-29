Калининград попал в антирейтинг плохо освещённых городов России

Калининградская область попала в список регионов, в городах которых улицы плохо освещаются. Об этом пишут "Известия",
ссылаясь на данные Росстата.
Сообщается, что в 13 регионах страны положение с освещённостью улиц за год ухудшилось. Кроме Калининградской области, плохо освещаются улицы в Нижегородской области и Приморском крае, Тверской области и Республике Коми, Псковской, Рязанской областях, республиках Карелия и Дагестан, а также Томской, Курской, Кировской и Орловской областях.
По данным Росстата, на сегодняшний день в стране электрифицировано 68% всех улиц, переулков и набережных, и этот показатель не меняется уже минимум пять лет. Самые успешные по освещённости — Московская и Свердловская области.
Эксперты говорят, что по нормативам в тёмное время суток должны освещаться все улицы, потому что без этого районы не могут полноценно развиваться, да и просто становятся опасными для жизни.
По нормативам в вечернее и ночное время суток должны быть освещены все улицы населённых пунктов, — прокомментировала это утверждение директор Центра градостроительной компетенции Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская. — Есть современные инструменты энергосбережения (датчики движения, регуляторы), которые автоматически включают освещение, когда это требуется. Но я вижу, что в Москве уличные фонари иногда горят и днём".
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