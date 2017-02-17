В Калининграде установку фонарей на аварийном участке Окружной отложат до реконструкции дороги

Правительство Калининградской области не будет освещать участок дороги на Большой Окружной (от Советского проспекта до Балтийского шоссе), где часто сбивают пешеходов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры.
"В планах есть реконструкция, но точная дата начала неизвестна, так как нет подтверждения финансирования", — пояснили в министерстве.
По мнению региональных чиновников, делать до реконструкции на этом участке Окружной нецелесообразно: достаточно затратно, учитывая преспективу реконструкции.
Ранее с просьбой оборудовать освещением дорогу и нерегулируемые пешеходные переходы на Окружной в правительство обращалась
Госавтоинспекция. На участке располагаются сразу пять пешеходных переходов. На одном из них за последний год было установлено освещение, остальные по-прежнему сложно заметить водителям, так как и сама дорога не освещается.
Стоит отметить, что крупные ДТП на этом участке происходят с достаточной регулярностью. Последняя авария случилась
в четверг, 16 февраля. Под колесами "Опеля" оказался 45-летний калининградец. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.
Помимо нескольких "тёмных" нерегулируемых пешеходных переходов, на этом участке имеется опасный перекрёсток с Тенистой Аллеей. Автомобилисты также жалуются, что зачастую там создаются аварийные ситуации, и просят установить там светофор. Однако пока там появился лишь знак, ограничивающий скоростной режим до 40 км/ч.
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