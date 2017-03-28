Ярошук о переселении из ветхого жилья: Мы остались один на один с этой проблемой

Без федерального финансирования бюджет Калининграда и региона не справится с расселением аварийщиков. Об этом сообщил глава областного центра Александр Ярошук после оперативного совещания в администрации во вторник, 28 марта.



"По переселению из ветхого жилья уже два года нет финансирования из федерального бюджета. И мы, по большому счёту, один на один с этой проблематикой. Мы какие можем деньги, такие выделяем, и очередь двигается", — рассказал Ярошук.



Мэр также отметил, что новые квартиры уже получили 1 267 семей. В настоящее время необходимо изыскать ещё 1 167 квартир.



"Без помощи федерального правительства бюджеты города и области не справятся с этой бедой. Поэтому надеемся, что та программа по переселению из ветхого жилья будет продлена в Российской Федерации", — добавил Ярошук.