Ярошук о переселении из ветхого жилья: Мы остались один на один с этой проблемой

Без федерального финансирования бюджет Калининграда и региона не справится с расселением аварийщиков. Об этом сообщил глава областного центра Александр Ярошук после оперативного совещания в администрации во вторник, 28 марта.
"По переселению из ветхого жилья уже два года нет финансирования из федерального бюджета. И мы, по большому счёту, один на один с этой проблематикой. Мы какие можем деньги, такие выделяем, и очередь двигается", — рассказал Ярошук.
Мэр также отметил, что новые квартиры уже получили 1 267 семей. В настоящее время необходимо изыскать ещё 1 167 квартир.
"Без помощи федерального правительства бюджеты города и области не справятся с этой бедой. Поэтому надеемся, что та программа по переселению из ветхого жилья будет продлена в Российской Федерации", — добавил Ярошук.
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