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Ярошук назвал условия снижения тарифов на отопление в Калининграде

Автор: Владимир Аксёнов
10:42
  1231 3
Фото из архива Клопс.Ru
Перевод угольных котельных на газ, а также установка современных тепловых пунктов позволит снизить тарифы за отопление в Калининграде. Об этом Александр Ярошук сообщил после оперативного совещания мэрии во вторник, 28 марта.

"Сегодня о снижении тарифа речи не должно идти, потому что есть масса мероприятий, которые нужно сделать. Надо привести в нормативное состояние теплостанции, которые позволят увеличить их КПД. Например, РТС "Северная". У нас таких тепловых источников очень много, поэтому когда поставим нормальные котлы с увеличенным КПД, которые позволят изменить цену за гигакалорию, тогда уже может идти речь о снижении тарифа", — рассказал градоначальник.

По его словам, сейчас каждый отопительный сезон хронически не хватает денег, чтобы расплатиться за газ, а также с предприятиями, у которых город закупает тепловую энергию. Александр Ярошук отметил, что на протяжении последних семи лет в Калининграде так и не было установлено экономически обоснованного тарифа на тепло.
 
Напомним, ранее стало известно, что МП "Калининградтеплосеть" получит от регионального правительства 100 миллионов рублей. Эти средства, переданные на безвозмездной основе, пойдут на закупку мазута и газа для предприятия.
 

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3 комментария Правила комментирования

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Gennady Gipi
Gennady Gipi #
10:49
У меня такое впечатление что КПД у них хуже чем у паровоза... дома котел 500-600 рублей зимой в месяц... у родителей без котла 3000, как так, жарят как ненормальные, вентеля ставили что бы батареи перекрывать, на улице -10, дома жара дышать нечем было пока вентеля не поставили, нахера столько тепла?????????? Я понимаю что КПД... пока дойдет, трубы.... но не 6 РАЗ ЖЕ?????!!!!
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nokia6680
nokia6680 #
11:30
Именно. На улице тепло - топить начинают как ужаленные. Зимой так наоборот все. Да и по-моему у них постоянно в этом состоянии находится "снижение цен на тарифы"..предприятия страдают хурмой, не развиваются, но хотят все больше и больше бабла.
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C-500
C-500 #
12:39
Главное,чтобы после переоборудования теплостанций мэр не забыл снизить тарифы, а то ведь получится как с очистными. Сделали за счет иностранных инвесторов, но с населения деньги надо содрать по полной. Так будет и с теплостанциями-скажут надо компенсировать расходы на переоборудование!
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