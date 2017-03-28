Ярошук назвал условия снижения тарифов на отопление в Калининграде

Перевод угольных котельных на газ, а также установка современных тепловых пунктов позволит снизить тарифы за отопление в Калининграде. Об этом Александр Ярошук сообщил после оперативного совещания мэрии во вторник, 28 марта.
"Сегодня о снижении тарифа речи не должно идти, потому что есть масса мероприятий, которые нужно сделать. Надо привести в нормативное состояние теплостанции, которые позволят увеличить их КПД. Например, РТС "Северная". У нас таких тепловых источников очень много, поэтому когда поставим нормальные котлы с увеличенным КПД, которые позволят изменить цену за гигакалорию, тогда уже может идти речь о снижении тарифа", — рассказал градоначальник.
По его словам, сейчас каждый отопительный сезон хронически не хватает денег, чтобы расплатиться за газ, а также с предприятиями, у которых город закупает тепловую энергию. Александр Ярошук отметил, что на протяжении последних семи лет в Калининграде так и не было установлено экономически обоснованного тарифа на тепло.
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