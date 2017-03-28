В Калининграде появятся два новых микрорайона

В Московском районе Калининграда появится микрорайон "Южный". Об этом стало известно во время заседания топонимической комиссии в администрации города в понедельник, 27 марта.



Предполагается, что новый микрорайон расположится между улицами Интернациональной и Понартской. На восток он протянется до ул. Аллея Смелых, с запада — до ул. Генерала Толстикова.



Ещё один микрорайон появится на карте "ниже" "Южного" и расположится от улицы Понартской до Большой Окружной. По словам председателя комитета архитектуры и строительства Калининграда Артура Крупина, на этой территории запланировано строительство многоквартирных жилых домов. Название для будущего микрорайона выберут позже, после обсуждения этого вопроса с застройщиком.