Мэрия Калининграда назвала телефоны, по которым нужно жаловаться на плохую уборку улиц

Администрация Калининграда призывает горожан жаловаться на плохую уборку улиц в МКУ "Калининградская служба заказчика". Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба мэрии.



Если вы считаете, что какие-то конкретные улица или тротуар убираются с нарушением Правил санитарного содержания и благоустройства, обращайтесь в МКУ "Калининградская служба заказчика" по телефонам 53-67-25, 53-66-83 и сообщайте конкретный адрес, чтобы специалисты могли принять меры. Если у вас есть нарекания по качеству уборки придомовой территории — обращайтесь в свою управляющую компанию.



Кроме того, в мэрии сообщили, что в Калининграде вводится летний режим работы по уборке дорог, тротуаров, внутримикрорайонных и внутриквартальных дорог и проездов. Об этом уведомлены все подрядные организации, с которыми заключены муниципальные контракты на уборку городских территорий. В ближайшее время с улиц Калининграда уберут жёлтые пластиковые ящики для песко-соляной смеси. До наступления следующего зимнего сезона они будут храниться на базе МП "Чистота".