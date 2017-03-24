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Главная Новости Городская среда

Мэрия Калининграда назвала телефоны, по которым нужно жаловаться на плохую уборку улиц

12:27
  367 2
Фото из архива Клопс.Ru
Администрация Калининграда призывает горожан жаловаться на плохую уборку улиц в МКУ "Калининградская служба заказчика". Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила пресс-служба мэрии.  

Если вы считаете, что какие-то конкретные улица или тротуар убираются с нарушением Правил санитарного содержания и благоустройства, обращайтесь в МКУ "Калининградская служба заказчика"  по телефонам 53-67-25, 53-66-83 и сообщайте конкретный адрес, чтобы специалисты могли принять меры. Если у вас есть нарекания по качеству уборки придомовой территории — обращайтесь в свою управляющую компанию.

Кроме того, в мэрии сообщили, что в Калининграде вводится летний режим работы по уборке дорог, тротуаров, внутримикрорайонных и внутриквартальных дорог и проездов. Об этом уведомлены все подрядные организации, с которыми заключены муниципальные контракты на уборку городских территорий. В ближайшее время с улиц Калининграда уберут жёлтые пластиковые ящики для песко-соляной смеси. До наступления следующего зимнего сезона они будут храниться на базе МП "Чистота".
 
Напомним, этой весной и летом на улицах Калининграда высадят 54 тысячи тюльпанов и 36 тысяч "анютиных глазок".

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
13:36
А  муниципалитету, самому контролировать уборку улиц и других объектов слабо ?
По сути, это их прямая обязанность!
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Prist
Prist #
13:43
Очень смахивает на анекдот, когда начальник собрал своих подчинённых и говорит им укоризненно и строго :"Смотрите у меня, я за вас, свою работу делать не буду!"
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