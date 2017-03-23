На улицах Калининграда высадят 54 тысячи тюльпанов и 36 тысяч "анютиных глазок"
В центре Калининграда на уличных клумбах 23 марта высадили первые весенние цветы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"В первую очередь виолой (анютины глазки) украсили клумбы в центре Калининграда – в районе площади Победы. В ближайшие дни из теплиц на городские клумбы переедут более 36 тысяч цветов виолы", - отметили в пресс-службе.
По информации МКУ "Калининградская служба заказчика", в ближайшее время виолу высадят в цветниках у Нижнего пруда, у здания областного правительства, в вазонах на улице Октябрьской - у бывшего здания администрации Московского района, на Гвардейском проспекте, на улице Комсомольская - у мемориала воинам, погибшим при штурме Кёнигсберга.
В июне виолу на клумбах традиционно сменят летние цветы: цинерария, сальвия, бегония, тагетис. Своего часа на уличных клумбах Калининграда ждут более 54 тысяч тюльпанов, которые были высажены минувшей осенью на проспекте Мира, площади Василевского, Гвардейском и Московском проспектах, у памятника Шиллеру.
Весеннее цветочное оформление калининградских улиц обошлось городской казне в 800 тысяч рублей. Работы по высадке цветов производит подрядная организация ООО "Декоративные культуры".
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