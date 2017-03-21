Ограничивающий движение ремонт тротуара на ул. Невского затянется до 31 марта
Движение на проезжей части в районе перекрёстка ул. А. Невского и ул. Старшины Дадаева в Калининграде будет ограничено до 31 марта (проезжая часть остаётся суженной). Об этом сообщает администрация Калининграда.
"До 31 марта в районе парковки возле отделения Сбербанка по ул. А. Невского, 50–52а (перекрёсток с ул. Старшины Дадаева) МП КХ "Водоканал" будет проводить работы по устранению аварийной ситуации на городском коллекторе. Для проведения указанных работ будет сужена проезжая часть в районе перекрёстка с ул. Старшины Дадаева. Автолюбителей просят быть внимательнее", — сообщили в администрации города.
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