Ограничивающий движение ремонт тротуара на ул. Невского затянется до 31 марта

Движение на проезжей части в районе перекрёстка ул. А. Невского и ул. Старшины Дадаева в Калининграде будет ограничено до 31 марта (проезжая часть остаётся суженной). Об этом сообщает администрация Калининграда.



"До 31 марта в районе парковки возле отделения Сбербанка по ул. А. Невского, 50–52а (перекрёсток с ул. Старшины Дадаева) МП КХ "Водоканал" будет проводить работы по устранению аварийной ситуации на городском коллекторе. Для проведения указанных работ будет сужена проезжая часть в районе перекрёстка с ул. Старшины Дадаева. Автолюбителей просят быть внимательнее", — сообщили в администрации города.



Напомним: тротуар на ул. А. Невского в Калининграде Напомним: тротуар на ул. А. Невского в Калининграде провалился из-за просевшего грунта . Инцидент произошёл возле отделения Сбербанка.