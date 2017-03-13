В мэрии объяснили, почему провалился тротуар на ул. А. Невского
Тротуар на ул. А. Невского в Калининграде провалился из-за просевшего грунта. Об этом в понедельник, 13 марта, заявили в пресс-служба администрации города.
"В 10:00 13 марта 2017 года специалисты МКУ "Калининградская служба заказчика" получили информацию о проседании грунта под тротуаром в указанном районе и аварийном наклоне дерева над проезжей частью. Оперативно выехавшая на место аварийной ситуации комиссия приняла решение о вырубке дерева в связи с необходимостью проведения ремонтных работ и устранения опасности для участников дорожного движения. В 12:00 наклонившееся дерево было спилено сотрудниками подрядной организации, с которой заключен муниципальный контракт, и вывезено", - рассказали в мэрии.
Днём во вторник, 14 марта, в районе улиц А.Невского и старш. Дадаева (ориентир – парковка возле отделения "Сбербанка") будут проводиться работы по устранению аварийной ситуации на дорожном покрытии. В месте, где утром в понедельник провалился тротуар, проходит труба городского коллектора, потому сотрудники МП КХ "Водоканал" выставили ограждение.
В настоящее время сотрудники МП КХ "Водоканал" проводят мониторинг и подготовительные работы. Автолюбителей, пользующихся улицами А. Невского и Старшины Дадаева, просят быть внимательнее.
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