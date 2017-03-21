На ул. Пехотной в Калининграде выделят участок для обманутых дольщиков

В Калининграде на ул. Пехотной, где уже построено пять многоквартирных домов, участок под ними собираются отнести из зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-4) к зоне Ж-2 (среднеэтажной застройки). Этот вопрос обсуждался на городском совете депутатов Калининграда в понедельник, 20 марта.



"В будущем не идите на поводу у застройщиков, и если этажность выше, чем это было запланировано, значит, пусть сносят "лишние" этажи", — обратился к представителям городской администрации председатель городского совета Андрей Кропоткин. — Но в данном случае речь идёт об интересах дольщиков, поэтому мы пошли навстречу и вынесем этот вопрос на заседание городского совета".



Кроме того, в границах ул. Озёрная — ул. Горького — ул. Беломорская предлагается сформировать под уже построенными многоквартирными домами единый участок для облагораживания территории. По сведениям депутатов, жильцы хотят, чтобы там появилась парковка.



"Жильцы в прошлом году вместе с администрацией отремонтировали придомовую территорию по программе "Мой двор". Теперь обратились с просьбой передать им 7 соток, примыкающих ко двору и одновременно находящихся возле насосной станции "Водоканала" — есть намерение облагородить территорию, сделать парковку", — рассказал Кропоткин.

Кроме того, земельный участок по ул. Новгородской – шоссе Балтийскому планируют перевести из зоны объектов санитарно-курортного лечения, отдыха и туризма (индекс "Р-3") в зону учреждений здравоохранения и социальной защиты (индекс "О-2") в целях размещения хосписа.



Все эти вопросы будут вынесены на заседание городского Совета.