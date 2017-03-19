В Калининграде сотни обманутых дольщиков вышли на объединённый митинг

В субботу, 18 марта, обманутые дольщики Калининграда вышли на объединенный митинг на площадь Василевского. Здесь собралось несколько сотен человек, ставших жертвами недобросовестных застройщиков – компаний "Вивагс", "Ганза-Сервис", "Регион-Сервис" и других. Люди потребовали у властей скорейших изменений в законодательстве, которые позволят наконец достроить их многострадальные дома.

Шоу мыльных пузырей

Если раньше на митингах дольщики включали "Интернационал", то в этот раз звучал всем знакомый трек из серила "Санта Барбара". История дольщиков действительно как нескончаемая мыльная опера.

"Она продолжается с 2006 года. Сколько можно нам замыливать глаза! Повернитесь к нам лицом, народные избранники, вы же для этого там сидите!", – возмущается Ирина Синаева, глава инициативной группы дольщиков "Ганза-Сервис".

А визуализировало остроту проблемы шоу мыльных пузырей, в которых с веселыми криками резвилась малышня. Именно для этих детей и покупались квартиры. Их родители рассчитывали, что семья, увеличившись в составе, улучшит и свои жилищные условия. Анна Семченко привела на митинг маленькую дочку. Материнский капитал после ее рождения пошёл на оплату квартиры, купленной вкомпании "Вивагс". Застройщика посоветовали знакомые, как "хорошего" и "надёжного", говорит Анна.

"Мы купили трехкомнатную квартиру за 2,3 миллиона. Вложили туда все деньги, какие у нас были, а потом и материнский капитал. Ваня Хачатрян (гендиректор ООО «Вивагс») постоянно звонил и говорил: на ваши деньги я строю, а вы редко приносите. И мы как добросовестные дольщики, старались расплатиться побыстрее. И пять лет назад полностью расплатились", – рассказывает Анна.

Восьмиэтажный дом по адресу ул. Гагарина-Орудийная-пер.Полевой ООО "Вивагс" начало строить в 2007 году. Девять лет спустя из семи подъездов достроены только три. Стройка заморожена, денег на завершение работ у компании нет. В общей сложности люди вложили в покупку квартир 450 млн. рублей. И сегодня все 214 квартир распроданы.

Сейчас старшему сыну Анны десять лет. Семья с двумя детьми до сих пор живет в "однушке".

"Хочется жить в своей квартире, за которую ты заплатил. У нас первая очередь, дом достроен. Мы даже были в своей квартире, там даже трубы и электричество было пять лет назад. Сейчас, я знаю, что там все отрезано, потому что начали воровать", – говорит Анна.

Но этот дом можно достроить. За него готова взяться компания "Акфен". Но застройщик не будет делать это бесплатно, ему необходимо заработать на объекте. Изменения в законодательство позволят застройщикам получить в добавок к проблемному дому компенсационный земельный участок. Только соответствующий 105 закон не могут принять уже несколько месяцев. Проект закона разрабатывается с декабря. И к концу марта он окончательно затерялся в коридорах власти.

"Каждый шаг затягивается тем, что множество редакций, нет желания его принять. Мы конкретно требуем, чтобы дума приняла этот закон как можно быстрее!, – заявила глава инициативной группы дольщиков "Вивагса" Татьяна Романова. – Время уже не ждет. Все объекты – что "Ганза", что "Вивагс", что "Регион-сервис" – все готовятся к продаже с аукциона. Это сколько семей пострадают! Меняются губернаторы, меняются министры, а наша ситуация постоянна. Если следующий губернатор не намерен решить наш вопрос, то не нужен нам такой губернатор!

Кто-то сказал "стоп"

Ситуация у их товарищей по несчастью – дольщиков ООО "Ганза-Сервис" - не легче. Несколько лет назад застройщик бросил два дома на ул. Невского, 192. В итоге генеральный директор компании Дмитрий Радинович сел за мошенничество и двойные продажи квартир.Но проблему дольщиков это не решило. Свое жилье до сих пор ждут 213 семей.

"Сейчас у нас фактически нет строения. На одном подняты гаражи вместо восьми этажей. А на втором доме, где семь подъездов должны быть, поднято по два-три этажа. А должен быть восьмиэтажный дом с мансардой", – рассказывает дольщица «Ганзы» Анжела.

Дольщики "Ганзы" тоже ждут принятия 105 закона. И времени уже почти нет. Объект в любой момент может быть продан с молотка. И скорей всего за бесценок.

"Сейчас мы очень ощущаем прессинг со стороны питерского управляющего. Все ведется к выведению нашего объекта на торги. Если дом будет продан, дольщики жилого комплекса "Ганза-4" останутся без денег и без жилья, потому что те деньги, которые можно выручить, продав наш объект, это просто мизер - 30-40 миллионов, – говорит Ирина Синаева. – Мы рассматриваем это как рейдерский захват".

Сейчас дольщики "Ганзы" решили создать жилищно-строительный кооператив, чтобы самим достраивать дом.

"Если четыре месяца назад к концу году у нас возникло ощущение, что нам помогают, что они повернулись к нам лицом, что проект поправок, которые мы предлагали, должен был вот-вот внестись в областную думу, на сегодня проект до сих пор готовится. Он претерпевает какие-то бесконечные доработки. Мы ознакомились уже с пятым вариантом. И сейчас у нас стойкое убеждение, что кто-то сказал "стоп". Мы это реально наблюдаем по отношению СМИ и властей", – сообщила Синаева.

Невский пятачок

Единственный представитель власти, замеченный на митинге – заместитель министра строительства региона Николай Телевяк. По его словам, тот самый 105 закон может быть принят в марте-апреле.

"Законопроект уже подготовлен, он прошел в правительстве согласования и сегодня согласовывается на уровне облдумы и прокуратуры, – пояснил Телевяк. – Да, долго, потому что сложно решить проблему. Требуется выработать конкретные механизмы".

Такие законы уже действуют в нескольких регионах России, однако универсального решения подобных проблем нет, отметил замминистра. Ситуацию дольщиков "Ганза-Сервис", "Вивагс", "Альфа-Строй", "Регион-Сервис" он оценил как очень сложную.

"Здесь много было отвлечено денежных средств, было нецелевое использование. И как найти механизм решения проблемы… Два дома на "Ганзе" по 168 квартир – все квартиры проданы. А фактическая готовность по разным оценкам – 7-9%. И дом этот придется, скорей всего, снести, он долго стоял да строился некачественно. В "Регион-Сервис" было много двойных продаж, – отметил Телевяк. – На объектах "Вивагса" проданы все квартиры. К тому же есть двойные продажи. Этот "невский пятачок" – там три застройщика и везде проблемы".

А подошедшему дольщику компании "Мы строим дом", пострадавшему от двойных продаж, Телевяк прямо заявил: вас "кинули" мошенники, и пока решения этой проблемы нет. Вопрос, почему мошенники получили разрешение на строительство и возвели дом в центре города, остался без ответа.

"Лучше бы пил и курил"

Годы борьбы и многочисленных митингов выработали у дольщиков своеобразное чувство юмора. Перекроем федеральную трассу, нас зачислят в экстремисты, посадят в тюрьму – будем на полном довольствии и с жильем, мрачно шутят они.

Дольщица "Вивагса" Ирина шесть лет назад вместе с мужем купила квартиру своему сыну, чтобы он после окончания школы мог там поселиться. Сын уже заканчивает вуз, а квартиры так и не увидел.

"Я не буду называть свою фамилию – мне стыдно, что я оказалась в такой ситуации. Нам надо учить сына и еще пять лет платить ипотеку. Недавно мне рассказали, как одна девушка получила однокомнатную квартиру из-за того, что ее мать была лишена родительских прав за пьянство. Так я думаю, может, мне не нужно было день и ночь работать, а пить - зато ребенок бы имел жилье. Вот так у нас в государстве получается…"