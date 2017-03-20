Зелёный фронт: Чем дальше на восток, тем меньше люди стесняются сбрасывать в Преголю неочищенные стоки
"В 2016 году на территории Калининградской области отобрали 48 проб. И чем дальше на восток, тем, как бы это сказать, люди меньше стесняются сбрасывать неочищенные стоки в реку Преголя", - сообщил Иванов.
Из-за этого, по его словам, все неочищенные стоки в итоге "приплывают" в Калининград. При этом Преголя является основным источником пресной воды в областном центре.
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