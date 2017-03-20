В Светлогорске построят восьмиэтажку неподалёку от озера Тихого
Разрешение на строительство выдано до июля 2018 года. В доме будет 151 квартира на восьми жилых этажах и один подземный этаж.
Кроме того, дано разрешение на строительство двухэтажной гостиницы в Балтийске на ул. Матросова. Разрешение действует до весны 2019 года.
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