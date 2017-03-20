Власти Калининградской области разрешили строительство ТЦ "Леруа Мерлен" в Гурьевском районе
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Агентство по архитектуре и строительству Калининградской области выдало ООО "Балтик Хаус" разрешение на строительство торгового центра "Леруа Мерлен" в Гурьевском районе. Соответствующая информация размещена
на официальном сайте регионального правительства.
Двухэтажное здание будет возведено на участке площадью 70 тыс. кв. метров. Площадь застройки составит почти 17 тыс. кв. метров.
Разрешение на строительство было выдано 14 марта. Оно действительно до 14 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что в посёлке Орловка Гурьевского района ведётся строительство гипермаркета сети "Леруа Мерлен Россия"
. Генеральный директор "Леруа Мерлен Россия" Венсан Жанти рассказал, что открытие гипермаркета запланировано на 2017 год. Торговый комплекс специализируется на продаже строительных товаров и обустройстве домов, садов и дач.
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