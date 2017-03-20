В зеленоградский посёлок, куда из-за разбитой дороги не ходит даже школьный автобус, послали грейдер
Фото с сайта Зеленоградского городского округа
В пос. Малиновка, который находится в черте Зеленоградска, начали грейдировать дорогу. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.
"17 марта начаты работы по грейдированию с подсыпкой для выравнивания профиля дороги на ул. Морской в п. Малиновка. До конца марта запланировано грейдирование дороги в п. Клинцовка", — сообщили в администрации.
Для улучшения состояния дорог в посёлках муниципальным контрактом приобрели автогрейдер, который передан в ведение МКУ "Плантаже" — казённому учреждению, ответственному за содержание дорог местного значения в сельских населённых пунктах Зеленоградского городского округа.
Фото с сайта Зеленоградского городского округа
Напомним: в посёлке Малиновка Зеленоградского района живут без асфальта уже несколько десятилетий.
По словам местных жителей, в посёлок отказывается ездить даже школьный автобус — дети вынуждены ходить пешком. Дорога в Малиновке разрушается на глазах. Ливнёвок нет, ходить и ездить невозможно.
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