Десятки лет без асфальта: жители пос. Малиновка добиваются ремонта дороги

В посёлке Малиновка Зеленоградского района живут без асфальта уже несколько десятилетий. Об этом сообщают "Вести".



По словам местных жителей, в посёлок отказывается ездить даже школьный автобус — дети вынуждены ходить пешком. Дорога в Малиновке разрушается на глазах. Ливнёвок нет, ходить и ездить невозможно. При этом Малиновка находится в черте Зеленоградска.



"Машины все ломаются. Куда мы ни обращались, никто на нас внимания не обращает. Мы, наверное, никому здесь не нужны в этом посёлке", — сокрушается местная жительница Наталья Михайловна.



"Мы пишем-пишем, ходим-ходим, — вторит ей Лидия Степанова. — Один раз в год приедут — и всё. И не видно их. Приедут. Мы говорим: пройдите. Они приедут на шпильках. Куда они пойдут? Они вон там постоят на хорошей дороге и назад уезжают".

Попытки улучшить состояние дороги были — перед Новым годом один из участков выровняли и утрамбовали асфальтной крошкой. Однако такого улучшения хватило на две недели. Власти обещали провести более серьёзные работы, но воз и ныне там.



В администрации Зеленоградска прокомментировать дорожную ситуацию отказались. Сами сельчане готовят жалобы в высшие инстанции, если проблема в ближайшее время не решится.