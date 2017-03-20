На Преголе сняли карантин по птичьему гриппу
В Калининграде с 20 марта снят карантин, введённый на нескольких улицах у Преголи из-за вспышки птичьего гриппа. Соответствующий указ, датированный 16 марта, подписал врио губернатора Антон Алиханов.
Напомним: карантин был введён 22 февраля
из-за гибели трёх лебедей от дома №58 по ул. Лесопильной до дома №105/2 по Литовскому валу, а также от дома №9 до дома №26а по набережной Генерала Карбышева. Карантин вводился на 21 день, но продержался несколько дольше.
В период действия карантина на указанной территории было ограничено движение транспорта, а также запрещён выгул домашней птицы и вывоз её на продажу. В Минсельхозе должны разработать план санитарных мероприятий, чтобы ликвидировать очаг высокопатогенного гриппа.
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