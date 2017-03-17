Калининградцам показали эскиз памятника отцу и сыну Суворовым, который появится в сквере у ДКМ
Фото Марии Гоменюк-Кравцовой
В Калининграде в районе эстакадного моста установят памятник отцу и сыну Суворовым. Такое решение было принято на Совете по культуре при губернаторе в пятницу, 17 марта.
Установить хотим на фоне биржи, в районе начала моста. Тогда получится шикарный фон. Масштаб самого памятника должен быть не очень большой. Памятник предложено установить параллельно фасаду биржи. Площадку мы видим выложенной из кенигсбергской брусчатки. На памятнике будет указано, где бывал Суворов. На самом постаменте — родовой герб. Чуть ниже — герб России. Архитектура постамента может уточняться", — рассказал народный художник России Салават Щербаков.
По его задумке, на постаменте должен быть обязательно размещён текст.
Однако участники совета усомнились в необходимости делать памятник в указанном месте.
Если что — перенесём. Но на ось. А не так, чтобы блуждающие памятники", — заключил врио губернатора Антон Алиханов.
Решение по установке принято единогласно.
Василий Иванович Суворов — отец легендарного российского полководца Александра Суворова — в 1761–1762 гг. был генерал-губернатором Кёнигсберга. Восточная Пруссия в течение четырёх лет входила в состав Российской империи.
Кроме того, на "кольце" Василевского предложили установить скульптуру Александра Невского.
Высота объекта составит 10 метров. За спиной Невского — крест, его будет видно, если двигаться с Литовского вала. В руках у князя — флаг. По задумке, постамент, на котором будет установлен памятник, сделают из тёмно-коричневого гранита.
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