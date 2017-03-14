На Южном вокзале Калининграда установят более двухсот видеокамер

На Южном вокзале Калининграда установят рентгеновские аппараты для досмотра багажа, а также 209 новых цифровых видеокамер по всему внутреннему и внешнему периметру вокзального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.



В целом калининградский вокзал будет оборудован комплексной системой безопасности. Контроль будет начинаться уже на привокзальной площади.



В пресс-службе КЖД уточнили, что работы по комплексной реконструкции и модернизации железнодорожного вокзала Калининград-Южный будут выполнены до конца 2017 года.



"Для ОАО "РЖД" работа по модернизации вокзальной инфраструктуры носит системный характер. После проводимой реконструкции вокзал будет отвечать всем современным стандартам транспортной безопасности, безбарьерной среды для маломобильных пассажиров, комфорту и удобству залов ожидания", — сказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.



Особое внимание обещают уделить созданию безбарьерной среды для маломобильных пассажиров. Прямой доступ в вокзал уже обеспечен для маломобильных пассажиров со стороны привокзальной площади. Вокзальный комплекс оборудован специальными подъёмными механизмами, в том числе связывающими пассажирские платформы и тоннельный переход. После окончания работ на первом этаже вокзала откроют специальную комнату отдыха для маломобильных пассажиров.