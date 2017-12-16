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Главная Новости Транспорт

РЖД: регистрация футбольных болельщиков на спецпоезда к ЧМ-2018 открыта

16:23
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РЖД объявили о начале регистрации на спецпоезда для футбольных фанатов, которые поедут на ЧМ-2018. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
 
"Футбольные болельщики, планирующие поездку на чемпионат мира по футболу в России, могут зарезервировать места в дополнительных поездах, назначенных холдингом РЖД между городами-организаторами чемпионата на период проведения матчей", — говорится в сообщении.
 
В 2018 году РЖД предстоит решить масштабную задачу по трнаспортному обслуживанию мундиаля, отметил директор по пассажирским перевозкам РДЖ Дмитрий Пегов. Он также рассказал, что фанаты футбола уже оформили около 30 тысяч заявок на проезд в специальных дополнительных составах.
 
В РЖД уточнили, что поезда для болельщиков будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов с кондиционерами и современными туалетами. Планируется также задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда "Ласточка".
 
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Калининград примет шесть европейских и две африканских футбольных команды. 
 

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