Глава Минтранса рассказал, когда возобновят рейсы между Каиром и Москвой
Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом восстановят в первой половине февраля 2018 года. Такое заявление сделал глава Минтранса Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24"
, сообщает ТАСС
.
"Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено", — заявил министр.
Авиасообщение между странами было прервано в 2015 году по инициативе Москвы после крушения российского пассажирского самолёта над Синаем, в котором погибли 224 человека. В конце 2017 года стало известно о переговорах по возобновлению сообщения. 15 декабря СМИ сообщили
, что страны готовятся к подписанию соответствующего документа.