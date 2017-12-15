Глава Минтранса рассказал, когда возобновят рейсы между Каиром и Москвой

Регулярное авиасообщение между Россией и Египтом восстановят в первой половине февраля 2018 года. Такое заявление сделал глава Минтранса Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24" , сообщает ТАСС

"Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, регулярное движение между Каиром и Москвой будет полностью восстановлено", — заявил министр.