Россия и Египет готовятся подписать документ о возобновлении авиасообщения
В пятницу, 15 декабря, Россия и Египет планируют подписать документ о возобновлении авиаперелётов между станами. Об этом сообщает "РИА Новости"
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Для этой цели в Москву прибыл министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи. Стороны подпишут протокол о безопасности авиасообщения.
В начале недели президент России Владимир Путин отметил, что страны готовы к возвращению перелётов. Пока что это должны быть прямые рейсы между столицами.
Напомним, авиасообщение было прервано в 2015 году по инициативе Москвы после крушения российского пассажирского самолёта над Синаем, в котором погибли 224 человека.