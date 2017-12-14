Россия и Египет готовятся подписать документ о возобновлении авиасообщения

В пятницу, 15 декабря, Россия и Египет планируют подписать документ о возобновлении авиаперелётов между станами. Об этом сообщает "РИА Новости"



Для этой цели в Москву прибыл министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи. Стороны подпишут протокол о безопасности авиасообщения.



В начале недели президент России Владимир Путин отметил, что страны готовы к возвращению перелётов. Пока что это должны быть прямые рейсы между столицами.



Напомним, авиасообщение было прервано в 2015 году по инициативе Москвы после крушения российского пассажирского самолёта над Синаем, в котором погибли 224 человека.