В Калининграде вернулся на линию трамвай Pesa

В Калининграде в четверг, 14 декабря, вышел на линию польский трамвай Pesa, который не выпускали на маршрут с августа. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru с места событий.



Трамвай был отремонтирован. На линию его не выпускали из-за поломки, которую не могли устранить местные специалисты: у него выходила из строя программная плита, починить которую могли только представители завода-изготовителя.



Отметим, что сам производитель находится на грани банкротства. Осенью он подписал кредитное соглашение с консорциумом банков о выделении 200 миллионов злотых. Если к середине 2018 года не будет найден стратегический инвестор, работа предприятия остановится, от чего могут пострадать покупатели польских трамваев, в том числе и "Калининград-ГорТранс".



Трамвай Pesa Трамвай Pesa был закуплен для Калининграда в 2012 году. В общей сложности из регионального и городского бюджетов за него заплатили 60 миллионов рублей. В планах властей было постепенное продолжение обновления парка трамваев, но на первом вагоне всё и закончилось. Pesa за последние пять лет не могла выйти на линию: мешал то забор на реконструированной улице 9 Апреля, то запрет проезда через мост Деревянный из-за аварийного состояния последнего.