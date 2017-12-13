Калининградцы смогут купить электронный билет на поезда дальнего следования

Калининградцы получат возможность покупать электронные билеты на поезда дальнего следования. Как сообщает пресс-служба областного правительства, речь об этом идёт в соответствующем постановлении правительства РФ.

Постановление разработано для того, чтобы создать благоприятные условия для организации пассажирских перевозок в Калининградскую область с территории Российской Федерации и обратно. Сейчас для приобретения билета требуется личное присутствие пассажира. Это связано с тем, что поезда следуют транзитом через литовскую территорию.

"Для того чтобы у жителей области появилась возможность купить железнодорожные билеты на поезда дальнего следования через интернет, по инициативе регионального правительства, Калининградской железной дороги и областной думы были внесены изменения в действующее законодательство в части оформления проездных документов. Железнодорожники заверили, что все технические изменения подготовлены, и после вступления документа в силу они готовы предоставить калининградцам возможность приобретать электронные билеты", — рассказала министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.