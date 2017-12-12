В Черняховске поймали и оштрафовали нелегальных перевозчиков

В Черняховске инспекторы ГИБДД поймали четыре нелегальные маршрутки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.



Как выяснили полицейские, в салонах были установлены дополнительные сиденья, что влияло на безопасность — лишние кресла заблокировали аварийный эвакуационный выход в задней части машин.



Все водители нелегальных маршруток привлечены к административной ответственности, а пассажиров полицейские призвали пользоваться услугами лицензированных перевозчиков.