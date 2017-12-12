ГИБДД: в Калининграде пока не будут наносить "вафельную" дорожную разметку и ставить новые камеры

В Калининграде в ближайшее время не планируется наносить жёлтую дорожную разметку нового типа в виде диагональной сетки ("вафельницы"). Об этом в эфире программы "Водительские права" на радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил инспектор по пропаганде городского отделения ГИБДД Павел Крукович.



Смысл такой разметки предельно прост: после включения красного сигнала светофора автомобиль не должен оставаться на перекрёстке. Те, кто находится в зоне этой разметки жёлтого цвета, попадают в зону видимости камер и позднее по почте получат штраф.



По словам Круковича, эффективность этой разметки в настоящее время проверяется на дорогах Москвы. В том случае, если эксперимент покажет хорошие результаты, она может появиться и на калининградских улицах.



Такую разметку с камерами следует использовать только на одном или двух самых загруженных перекрёстках в центре Калининграда у площади Победы. Массового использования не будет, считает юрист регионального Общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.



"Там в часы пик возникают заторы из-за того, что не успевшие вовремя проехать перекрёсток машины блокируют движение другим автомобилистам", — объяснил Губенко. Впрочем, по его мнению, нововведение ещё больше может спровоцировать заторы, так как водители будут опасаться выезжать на такие перекрёстки, чтобы избежать штрафов.

Пункт правил (13.2) запрещает водителям выезжать на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. В КоАП прописан штраф за нарушение этого пункта в размере тысячи рублей. Однако на практике за такое правонарушение почти никогда не наказывают, хотя, например, на перекрёстке проспектов Мира и Советского это становится одной из причин пробок. Улучшить обстановку помогает регулировщик ГИБДД, который запрещает машинам выезжать при образовании заторов.