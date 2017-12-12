СМИ: в России появится несколько десятков новых дорожных знаков

На дорогах России появится несколько десятков новых дорожных знаков и табличек. Об этом сообщает газета "Известия"

В России начал действовать новый предварительный национальный стандарт, разрешающий установку нескольких десятков дополнительных дорожных знаков и табличек. Он будет действовать до 1 ноября 2020 года. На основе информации, накопленной по результатам его применения, разработают новый национальный стандарт.

Среди новых знаков — "Въезд на перекрёсток в случае затора запрещён". Его будут использовать для дополнительного обозначения "вафельной разметки", запрещающей выезд на перекрёсток в случае затора, или перекрестка без подобной разметки.

Знак "Диагональный пешеходный переход" будет использоваться для обозначения перекрёстков, на которых разрешено переходить дорогу наискосок. В местах, где есть вероятность появления людей с нарушением слуха, будут устанавливать знак "Глухие пешеходы". На дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин, появится знак "Выделенная трамвайная полоса".

Знаки "Уступи всем, и можно направо" появятся на светофорах, в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов. Он будет разрешать поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения. Кроме того, появятся знаки "Направление движения по полосе", "Начало полосы", "Конец полосы" и "Перестроение на параллельную проезжую часть".