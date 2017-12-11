На кольце на площади Василевского изменят схему движения
Власти Калининграда планируют в 2018 году нанести новую дорожную разметку на круговом перекрёстке на площади Василевского. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.
Подобную "турбо-разметку" используют в Норвегии, Швеции, Белоруссии и ряде других стран. Основной принцип таков: если водитель едет по внешнему кольцу, он съезжает на ближайшем повороте. Если нужно проехать дальше, следует выбрать внутреннее кольцо. поехал по внешнему кольцу — съезжаешь на ближайшем повороте. Новая разметка позволит сократить количества перестроений, снизить число ДТП и на четверть повысить пропускную способность.
Пример разметки в Белоруссии / Фото: Госавтоинспекция Брестской области
С момента запуска движения на площади Василевского прошло два года
. У автомобилистов, пешеходов и специалистов периодически возникают претензии к организации движения на одной из главных дорожных развязок Калининграда. Городские власти озвучивали планы по установке "умных" светофоров, но отказались от этой идеи из-за дороговизны. В ноябре председатель горсовета Кропоткин заявил, что что после сооружения транспортного кольца движение значительно затруднилось, в этом виновен проектировщик. Он должен ответить за допущенную ошибку
.