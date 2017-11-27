Кропоткин: Проектировщик должен понести ответственность за ошибку при реконструкции пл. Василевского

Проектировщик должен понести ответственность за ошибку, которая была допущена при реконструкции пл. Василевского. Такое заявление сделал председатель горсовета Андрей Кропоткин в понедельник, 27 ноября.

На заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам депутаты подняли вопросы, касающиеся организации дорожного движения на площади Василевского.

Председатель городского Совета Андрей Кропоткин отметил, что после сооружения транспортного кольца движение значительно затруднилось, в этом виновен проектировщик. Он должен ответить за допущенную ошибку.