Кропоткин: Проектировщик должен понести ответственность за ошибку при реконструкции пл. Василевского
Проектировщик должен понести ответственность за ошибку, которая была допущена при реконструкции пл. Василевского. Такое заявление сделал председатель горсовета Андрей Кропоткин в понедельник, 27 ноября.
На заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам депутаты подняли вопросы, касающиеся организации дорожного движения на площади Василевского.
Председатель городского Совета Андрей Кропоткин отметил, что после сооружения транспортного кольца движение значительно затруднилось, в этом виновен проектировщик. Он должен ответить за допущенную ошибку.
С момента запуска движения на пл. Василевского прошло два года
. У автомобилистов, пешеходов и специалистов постоянно возникают претензии к организации движения на одной из главных дорожных развязок Калининграда. Городские власти озвучивали планы по установке "умных" светофоров. Суть системы заключается в том, что камеры распознают поток и подают сигналы на светофоры, которые регулируют движение. Однако от идеи отказались из-за дороговизны.