Двухэтажные пассажирские вагоны из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году

Новые двухэтажные поезда из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году. Об этом в пятницу, 1 декабря, журналистам сообщил начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин.

По его словам, и белорусская, и литовская стороны дали положительный ответ по вопросу пропускной способности.