Двухэтажные пассажирские вагоны из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году
Новые двухэтажные поезда из Калининграда в Москву планируют запустить в 2018 году. Об этом в пятницу, 1 декабря, журналистам сообщил начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин.
По его словам, и белорусская, и литовская стороны дали положительный ответ по вопросу пропускной способности.
Запуск двухэтажных вагонов из Калининграда в Москву был анонсирован главой КЖД
в начале сентября. Корреспонденту Клопс.Ru Голомолзин рассказал, что в таком случае себестоимость поездки снизится на 25%. Это приведёт и к снижению цены билетов. Первоначально двухэтажные составы пустят в Москву, а в перспективе они направятся в Санкт-Петербург.