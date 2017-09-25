Глава КЖД: Литва готова пропускать двухэтажные вагоны из Калининграда в Москву

Литовская железная дорога сможет пропускать по своей территории двухэтажные поезда, которые планируется запустить из Калининграда в Москву. Теперь необходимо одобрение со стороны белорусской стороны. Об этом Клопс.Ru сообщил глава КЖД Виктор Голомолзин.

"Сегодня получили от литовских партнеров данные, что техническая возможность проезда поездов есть, ждем ответа от белорусских партнеров. Мы поступательно двигаемся в направлении запуска двухэтажных вагонов и ускорения времени движения из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга", — отметил Голомолзин.

Запуск двухэтажных вагонов из Калининграда в Москву был анонсирован главой КЖД в начале сентября. Корреспонденту Клопс.Ru Голомолзин рассказал, что в таком случае себестоимость поездки снизится на 25%. Это приведет и к снижению стоимость поездки для пассажиров. Первоначально двухэтажные составы пустят в Москву, а в перспективе направят и в Санкт-Петербург. Точные сроки запуска пока неизвестны.