Минтранс определился с размером штрафа за бесплатный проезд по платным дорогам

Минтранс РФ разработал поправки в КоАП о штрафах за бесплатную езду по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсант"

Согласно законопроекту, размер штрафа составит 5 тыс. рублей. Автомобилисты получат скидку в размере 50%, если выплатят сумму в 20-дневный срок. Норма должна заработать с 1 января 2019 года.

Издание отмечает, что отсутствие штрафов за бесплатный проезд по платным дорогам препятствовало созданию в стране системы free flow, которая позволяет избавиться от шлагбаумов на платных магистралях. Система предполагает фиксацию номеров автомобилей с помощью камер и периодическое списание средств. Такую систему испытали в прошлом году в Одинцово.

"Эксперимент показал, что система способна работать корректно. Но пока мы не видим острой необходимости в её массовом внедрении", — цитирует "Коммерсант" пресс-службу оператора дороги.