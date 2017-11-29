На направлении Калининград — Гусев увеличили количество автобусов

Региональные власти увеличили количество автобусов из Калининграда в Гусев и на других направлениях на другие направления востока области. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

В частности, по маршруту "Гусев — Калининград" количество рейсов увеличили на 12, от посёлка Чернышевское до Гусева ввели 14 дополнительных рейсов, которые выполняются несколько раз в день. Кроме того, изучается вопрос увеличения количества транспорта из Калининграда в посёлок Лесная Дача и Гвардейск. В общей сложности на межмуниципальных маршрутах появилось 145 дополнительных рейсов.

Предприятия уже закупили новые автобусы за границей, а пока будут эксплуатировать местные. Перевозчикам выписаны необходимые маршрутные карты, пояснила Клопс.Ru министр развития инфраструктуры Елена Дятлова,

"По сведениям автовокзала, продажа билетов на рейсы до Гусева составляет 99%. Это значит, что нигде уже осуществить подсадку пассажиров в автобусы невозможно. Перевозчики закупили автобусы, но они оформляются на границе, их предстоит дооборудовать системой ГЛОНАСС. Сегодня автобусы ходят до Гусева с периодичностью раз в 20 минут. Такого раньше не было никогда", — пояснила Дятлова.