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Главная Новости Транспорт

Правительство рекомендовало руководству аэропорта Храброво ускорить темпы реконструкции

15:03
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Правительство Калининградской области рекомендовало руководству аэропорта Храброво ускорить темпы реконструкции. Об этом сообщил 29 ноября заместитель председателя правительства Александр Рольбинов по итогам выездного совещания.
 
Во время выезда осмотрели работы по второму этапу реконструкции аэровокзального комплекса. Особое внимание уделили позициям, где наблюдается отставание от намеченного графика.
 
"Губернатор держит этот вопрос на особом контроле. Региональные власти оказывают всё необходимое содействие, чтобы объект был реализован в сроки. Аэропорту рекомендовано увеличить количество рабочих и техники, возможно, увеличить количество смен. Мы договорились, что руководство аэровокзала подготовит план мероприятий по ускорению работ, предоставит актуализированный график, каким образом будет сокращено отставание", — сказал Александр Рольбинов.
 
Также рассмотрели вопрос о качестве обслуживания пассажиров.
 
"Действительно, сложно проводить реконструкцию в условиях действующего аэровокзала, пространство ограничено. Но независимо от работ необходимо как можно меньше доставлять неудобств пассажирам. У аэропорта есть понимание, как это организовать", — отметил Александр Рольбинов.
 
В понедельник, 27 ноября, в аэропорту Храброво началась установка нового оборудования для досмотра багажа и ручной клади. Новые низкопольные рентгенотелевизионные интроскопы установлены при входе в здание аэровокзала, а также в зоне досмотра пассажиров и багажа, расположенной перед секторами вылета А и С. 
 
 

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