Храброво купил за 21 млн новое оборудование для досмотра багажа и ручной клади

В понедельник, 27 ноября, в аэропорту Храброво началась установка нового оборудования для досмотра багажа и ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Новые низкопольные рентгенотелевизионные интроскопы установлены при входе в здание аэровокзала, а также в зоне досмотра пассажиров и багажа, расположенной перед секторами вылета А и С.

"Новые аппараты позволяют оперативно выявить любые запрещённые предметы и вещества, с максимальной точностью определить, есть ли в багаже или личных вещах пассажира или посетителя аэропорта опасные вещества, оружие, взрывчатка и т.д.", — пояснили в пресс-службе Храброво.

Интроскопы оснащены современным программным обеспечением, мониторами с высоким разрешением, позволяющими вывести на экран изображение в высоком качестве. Они безопасны для персонала и лиц, подвергающихся проверке. Аппараты имеют специальное прочное основание. Высота конвейерной ленты составляет 30 см. Это, по сообщению ведомства, позволит пассажирам комфортно размещать свой багаж для досмотра.

На закупку нового оборудования потратили более 21 млн из собственных средств аэропорта. Она проводится в рамках проекта реконструкции аэропорта и подготовки к проведению ЧМ-2018 в Калининграде.