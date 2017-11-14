Мэрия: общественный транспорт пока не поедет по мостам на Остров

Общественный транспорт временно не сможет ходить через мосты Высокий и Деревянный на Остров. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации Калининграда.

Ожидается, что до середины декабря подрядчики завершат все работы на объектах, после чего туда вернётся общественный транспорт. Пешеходы также смогут полноценно пользоваться мостами. Сейчас по Деревянному мосту сохраняется движение пешеходов только по одной стороне, напомнили в администрации.