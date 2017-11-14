Власти отказались временно отдать пешеходам часть дороги на Высоком мосту

Пешеходное движение по Высокому мосту, который соединяет Октябрьский остров с ул. Дзержинского и ул. Багратиона, не откроют до конца года. Власти отказались отвести для этого часть автомобильной дороги, сообщил журналистам во вторник, 14 ноября, губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Калининградцы в социальных сетях возмущались тем, что полтора месяца мост будет открыт только для автомобилей.

"На улице Октябрьской есть Центр врачей общей практики, туда идут много людей, в обход очень долго и неудобно, а через мост пройти 100 метров, мы пойдём", — делится планами жительница Острова Екатерина.

"На машинах можно и объехать, это лишние пять минут, а пешком значительно дольше, логичнее было оставить пешеходное движение, а не автомобильное, особенно с учётом того, что там не будет общественного транспорта", — рассказывает другой житель Октябрьского острова — Алексей.

Глава региона отметил, что для пешеходов движение пока открывать не планируют.

"Вопрос с безопасностью самый главный. Если кто-то будет нарушать, то это их личная ответственность. Мы не можем людям запретить нарушать закон. Риск для здоровья — решение самостоятельное", — отметил Алиханов.