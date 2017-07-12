На Остров вернули временный автобусный маршрут №46

С 12 июля и до завершения работ по реконструкции моста Высокого и ремонту моста Деревянного через реку Преголю вводится временный автобусный маршрут №46. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе администрации.
Маршрут свяжет конечные остановки на ул. Октябрьской до ул. П. Морозова. Автобус поедет по ул. Октябрьской, наб. Ген. Карбышева, мостовому переходу через реки Старую и Новую Преголю с разворотом на пр. Московском, пр. Калинина, ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической и обратно по тому же маршруту.
Обслуживать маршрут будет предприятие "Калининград-ГорТранс". В администрации отметили, что его ввели в связи с "пожеланиями жителей Октябрьского острова в целях улучшения их транспортного обслуживания".
С конца марта на Остров ходит
только автобус №45, который довозит пассажиров до Центрального рынка, пл. Василевского, Ленинского проспекта. Отметим, до закрытия движения по мосту Деревянному на Остров ходили
автобусы с временным маршрутом №46. Тогда жителей не устраивало расписание движения.
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