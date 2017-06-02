Власти Калининграда обещали решить проблему с интервалом движения автобуса на Острове
В администрации Калининграда пообещали разобраться с интервалом движения автобусного маршрута №45, который вывозит пассажиров с Октябрьского острова в центр города. Об этом в пятницу, 2 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
Автобус должен ходить каждые 15 минут, но жители отмечают 30-минутный перерыв в движении, а в выходные — и по 45 минут.
"Автобус перевозит по сто человек в день, но если не соблюдается интервал, разберёмся", — пообещал Ярошук.
Отметим, после закрытия движения через мост Деревянный
на Остров перестали заезжать автобусы №40, 46, 47, а также маршрутное такси №72. Вместо этого запустили маршрутку под №95. В итоге льготная категория лишилась возможности перемещаться по проездным. Через два дня ввели автобусный маршрут №45, а маршрутку сняли.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.