Власти Калининграда обещали решить проблему с интервалом движения автобуса на Острове

В администрации Калининграда пообещали разобраться с интервалом движения автобусного маршрута №45, который вывозит пассажиров с Октябрьского острова в центр города. Об этом в пятницу, 2 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

Автобус должен ходить каждые 15 минут, но жители отмечают 30-минутный перерыв в движении, а в выходные — и по 45 минут.

"Автобус перевозит по сто человек в день, но если не соблюдается интервал, разберёмся", — пообещал Ярошук.