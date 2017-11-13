Жителей подтопленного Гвардейского района будут возить из Калининграда на бесплатных автобусах

Жители Гвардейского района, пострадавшего от подтопления, будут ездить из Калининграда на бесплатных автобусах. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эта мера введена временно на период ремонтно-восстановительных работ на автодороге Калининград – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман. Участок этой трассы от пос. Борисово будет закрыт для проезда, уточнили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

Жителям населённых пунктов Гвардейского района придётся добираться домой из областного центра объездными путями через Пруды и Заречье. С 14 ноября конечной остановкой для больших автобусов, следующих по маршруту №111 Калининград-Гвардейск, будет посёлок Пруды.

"От поселка Пруды через поселок Заречье пассажиров бесплатно будут довозить автобусами малого класса до Гвардейска. Такие меры обусловлены необходимостью соблюдения безопасности дорожного движения, так как объездная дорога очень узкая и автобусам большого класса будет сложно разъехаться со встречным транспортом", — рассказал заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Владимир Жовтун.

Чиновник пояснил, что график движения микроавтобуса будет увязан с расписанием автобуса №111.