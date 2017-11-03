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Главная Новости Происшествия

На трассе Озерки - Гвардейск провалился асфальт

Автор: Константин Сериков
20:07
  1177
На трассе Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман после обильных осадков провалился асфальт. Об этом Клопс.Ru сообщили автомобилисты.
 
На дороге много трещин, она искажена в продольном и поперечном профиле. В результате теперь ехать можно только по одной полосе.
 
В региональном правительстве на запрос Клопс.Ru ответили, что на 27-ом километре произошло подтопление основания земляного полотна с потерей несущей способности насыпи автомобильной дороги. Движение грузового транспорта по ослабленному участку дороги привело к частичной деформации проезжей части. Там уточнили, что капитальный ремонт пострадавшего участка автомобильной дороги не проводился более 20 лет.
 
Сейчас для информирования водителей установлены специальные светоотражающие предупреждающие знаки.
 
Региональное управление дорожного хозяйства прорабатывает возможность восстановления поврежденного участка дороги в 2017 году с организацией объезда через населенный пункт Пруды — Заречье.
 

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