На трассе Озерки - Гвардейск провалился асфальт

На трассе Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман после обильных осадков провалился асфальт. Об этом Клопс.Ru сообщили автомобилисты.

На дороге много трещин, она искажена в продольном и поперечном профиле. В результате теперь ехать можно только по одной полосе.

В региональном правительстве на запрос Клопс.Ru ответили, что на 27-ом километре произошло подтопление основания земляного полотна с потерей несущей способности насыпи автомобильной дороги. Движение грузового транспорта по ослабленному участку дороги привело к частичной деформации проезжей части. Там уточнили, что капитальный ремонт пострадавшего участка автомобильной дороги не проводился более 20 лет.

Сейчас для информирования водителей установлены специальные светоотражающие предупреждающие знаки.